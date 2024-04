Les syndicats vigilants sur la santé financière du système de retraite

L'instance chargée d'analyser le système des retraites devrait chausser de nouvelles lunettes pour se faire un avis sur sa santé. Ce jeudi, les membres du Conseil d'orientation des retraites (COR) ont ouvert la voie à ce que des hypothèses économiques moins favorables que par le passé soient testées pour juger de l' équilibre du système . Le « scénario de référence » mis en avant ne sera cependant pas le plus sombre.

Dans le détail, la prochaine analyse du COR sur le système de pension français devrait tester l'hypothèse d'une augmentation de la productivité horaire comprise entre 0,4 % et 1,3 %. Dans ses derniers rapports, les scénarios retenus par l'instance en la matière s'échelonnaient entre 0,7 % et 1,6 %

