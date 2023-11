Les syndicats du Centre Pompidou reçus au ministère de la Culture

Les syndicats du Centre Pompidou à Paris, « en rupture de confiance » avec leur direction, seront reçus mardi au ministère de la Culture, tandis que la grève des salariés se poursuit depuis bientôt un mois, apprend à 20 Minutes Smael Bendaoud délégué syndical Force ouvrière (FO).

L’intersyndicale (CGT, CFDT, FO, Unsa, SUD) a annoncé ce rendez-vous lors d’une assemblée générale qui a rassemblé entre 250 et 300 salariés (sur le millier qui travaille dans ce grand musée d’art moderne et environ 400 directement concernés par un déménagement pendant sa fermeture pour cinq ans à partir de 2025).« Le dialogue n’a plus sa place du côté du ministère »Un rendez-vous, confirmé par le ministère à l’AFP, dont l’objectif reste flou et qui laisse peu d’espoirs aux salariés. « On a senti une tournure ces dernières semaines, le dialogue n’a plus sa place du côté du ministère et de l’administration, explique Smael Bendaoud, on ne peut discuter qu’avec des personnes qui n’ont aucun pouvoir de décisio

20MİNUTES: Centre Pompidou : Les syndicats reçus mardi au ministère de la Culture, les salariés prolongent la grèveLe Centre Pompidou doit fermer ses portes en 2025 pour une durée de cinq ans

La source: 20Minutes

LE_FİGARO: Centre Pompidou: les syndicats reçus au ministère de la Culture, après près d'un mois de grèveLes personnels ont voté massivement la reconduction de leur grève, faute de «garanties» sur l'avenir de leurs emplois et de leurs missions alors que le centre va fermer pour travaux.

La source: Le_Figaro

