Les supermarchés Amazon Fresh abandonnent la technologie Just Walk Out

Un monde sans caisses, ce n’est visiblement pas aussi facile qu’il y parait. Le système Just Walk Out, qui permet de faire ses emplettes et de partir sans passer par la caisse ou une borne, va être abandonné dans les supermarchés Amazon Fresh où la technologie était installée. En 2016, Amazon secouait le petit monde de la grande distribution en dévoilant sa technologie Just Walk Out.

Dans des magasins bardés de caméras et de capteurs en tout genre, les clients peuvent librement glisser des articles dans leur sac puis repartir sans avoir à passer en caisse. Bien sûr, ils sont facturés de leurs achats mais le processus est automatisé, en partie grâce à l’intelligence artificielle.équipée de ce système. Depuis, cette technologie a essaimé dans cette petite chaîne de magasins présente aux États-Unis, dans les épiceries Amazon Fresh (la moitié en sont équipées) et une poignée d’emplacements comme des stades., en affirmant toutefois ne pas renoncer à cette technologi

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



01net / 🏆 48. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Fresh ouvre mercredi à Douvres-la-Délivrande : c'est le petit de Grand FraisUn nouveau magasin Fresh ouvre mercredi 20 mars à Douvres-la-Délivrande (Calvados). Pour l'occasion, un petit déjeuner est offert.

La source: Lille_actu - 🏆 71. / 51 Lire la suite »

Super deal des ventes flash Amazon : -52 % pour ce pack avec 4 caméras extérieures + 1 sonnetteÀ l'occasion de ses ventes flash de printemps, Amazon propose un kit regroupant tout ce qu'il faut pour bien sécuriser votre domicile : 4 caméras de surveillance extérieures et une sonnette connectée, le tout pour moins de 170 euros.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Aménagez votre extérieur avec cette table de jardin extensible en super promo chez AmazonCette table de jardin extensible vous permettra de recevoir tous vos proches sans contraintes lors des beaux jours. Son design élégant passe partout. Bonne nouvelle, elle est à prix mini sur Amazon.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »

Ventes flash de Printemps : Amazon vous permet de faire de super économies pendant 5 jours seulementLa période du 20 au 25 mars est pour vous l'occasion ultime de faire de très bonnes affaires sur Amazon, particulièrement si vous êtes bien organisé. Mode d'emploi.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Super prix sur Amazon pour cette tablette Lenovo avec écran OLED 2K et 120 HzEntre son écran 120 Hz, son endurance et son format pratique à transporter, la tablette Lenovo Tab P11 (2nd Gen) a tout pour plaire, notamment les petits budgets. Eh oui, on la trouve à seulement 269 euros contre 349 euros de base.

La source: Frandroid - 🏆 4. / 96 Lire la suite »

Journal économique et financierLe géant du e-commerce, qui opère également des magasins physiques, renonce à sa technologie Just Walk Out dans ses supermarchés Amazon Fresh aux États-Unis. Ce système permet à ses clients de faire leurs emplettes sans passer par l'étape de la caisse. Mais il nécessite des caméras, des capteurs et surtout le travail de 1.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »