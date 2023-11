Les statues d'hommes de l'Antiquité : une curiosité morphologique

C'est le genre de question que l'on n'ose pas poser au guide du musée devant toute sa famille. Pourtant, cette curiosité morphologique interpelle. Il faut dire que les pectoraux proéminents, les abdos sculptés et les jambes élancées des statues d'hommes de l'Antiquité dessinent des corps d'Apollon : tout est parfaitement proportionné sauf…. entre les jambes.

Dans les galeries des musées, les Grecs et les Romains se font d'abord remarquer par leur absence de pudeur : ils sont presque toujours nus. Cette habitude de représenter les hommes sans vêtements n'a rien à voir avec une érotisation des corps, mais vient d'une volonté de représenter la perfection, la vertu. Chez les Grecs, ce qui est beau est bon. célèbre le culte du corps et montre ainsi l'homme dans toute sa force. Les athlètes, par exemple, s'entraînaient au gymnase («», signifiant nu) où les sports étaient pratiqués sans vêtements





🏆 8. LePoint » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Suns dominent les Blazers, les Rockets renversent les Spurs en présaison NBALe Big Three de Phoenix (Durant-Booker-Beal) a brillé contre Portland dans la nuit de lundi à mardi (117-106), alors que San Antonio, sans Victor Wembanyama, a sombré dans le dernier quart-temps face aux Rockets (89-99) en présaison NBA.

La source: lequipe - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

La source: lequipe - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »

Les chrysanthèmes et les cyclamens à l'honneur en cette période de ToussaintEn cette période de Toussaint et de fête des morts, les chrysanthèmes et les cyclamens se retrouvent chez les fleuristes, mais aussi les marbreries près du cimetière neuf et les producteurs qui sont installés depuis vendredi et jusqu’au mercredi 1er novembre au bas de la rampe d’accès au cimetière.

La source: Midilibre - 🏆 8. / 83,72 Lire la suite »