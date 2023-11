Les stars qui parlent ouvertement de leur condition de diabète

À l'occasion de la journée mondiale du diabète, nous vous proposons de rencontrer ces stars qui parlent ouvertement de leur condition. Lors de la Fashion Week de Milan printemps-été 2022, la body positivity avait été réduite à sa portion congrue. Hormis quelques exceptions significatives, les podiums n’avaient pas laissé beaucoup de place à la diversité des corps, des couleurs et des morphologies.

C’est pourquoi l’image de Lila Moss, alors âgée de 19 ans, lors du défilé conjoint Fendi et Versace avec son “patch” à insuline (en réalité une pompe à insuline nouvelle génération baptisée Omnipod) bien en vue sur la cuisse nous semblait d’autant plus importante à remarquer ce 14 novembre. Si Lila Moss n’évoque pas souvent le diabète de type 1 qu’on lui a détecté pendant l’enfance, la photo a fait le tour des réseaux sociaux et a été reprise par des associations engagées aux côtés des diabétiques

