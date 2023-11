Les stars de Friends réagissent à la mort de Matthew Perry

Il s'agissait de la première fois qu'une des stars de la série Friends s'exprime sur les réseaux sociaux depuis la mort soudaine de Matthew Perry, il y a deux semaines. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer ont tous les cinq assisté à l'enterrement de l'acteur au cimetière de Forest Lawn, à Hollywood, après avoir publié un court communiqué commun, témoin de leur choc deux jours après le drame : « Nous sommes tous dévastés par le décès de Matthew.

Nous étions plus que de simples collègues. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l’instant, nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insoutenable. Nous en dirons plus en temps voulu, dès que nous le pourrons. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l'aimaient dans le monde entier. » Quelques heures plus tard, Courteney Cox a à son tour pris la parole sur son compte Instagra

:

CLOSERFR: Obsèques de Matthew Perry : Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow... Les stars de Friends réunis pour dire adieu à leur amiActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite »

CLOSERFR: Mort de Matthew Perry : une première image de Matt LeBlanc, son partenaire dans Friends, depuis le drame, dévoiléeActu et exclus People

La source: closerfr | Lire la suite »

LADEPECHEDUMİDİ: Mort de Matthew Perry à 54 ans : Jennifer Aniston, Matt LeBlanc... les acteurs de la série 'Friends' se disent Matthew Perry , qui incarnait le célèbre Chandler Bing dans la série ' Friends ' a été retrouvé mort samedi dernier dans son jacuzzi. Les acteurs de la série ont réagi pour la première fois ce lundi par le biais d'un communiqué.

La source: ladepechedumidi | Lire la suite »

MADAMEFİGARO: Pourquoi les acteurs principaux de Friends n'ont pas encore réagi au décès de Matthew Perry ?Alors que de multiples célébrités ont rendu hommage au comédien qui incarnait l’inoubliable Chandler Bing, dont la mort a été annoncée le dimanche 29 octobre, le silence de ses anciens partenaires de tournage, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer et Jennifer Aniston, intrigue.

La source: Madamefigaro | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Selena Gomez et les stars de Friends réagissent à la mort de Matthew PerrySelena Gomez exprime sa tristesse face à la violence et appelle à la protection des enfants. Les acteurs de Friends sont effondrés par la mort de Matthew Perry .

La source: OuestFrance | Lire la suite »

VANİTYFAİRFR: Matthew Perry a été inhumé en toute intimité, en présence des stars de FriendsLes acteurs de la série Friends et les membres de la famille ont assisté aux funérailles privées de Matthew Perry au Forest Lawn Memorial Park.

La source: VanityFairFR | Lire la suite »