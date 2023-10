Les sorties en Saumurois ce samedi 28 et dimanche 29 octobre 2023

. Organisé par Familles Rurales, vente de vêtements, jouets et puériculture. Restauration sur place. De 9 h à 18 h, salle du tennis, rue du Pont-des-Fées. Infos : 06 26 55 83 69.. Au profit de l’association Horizon Cancer dans le cadre d’Octobre Rose, deux circuits de 6 ou 10 km avec ravitaillement, initiation aux gestes qui sauvent avec les sapeurs-pompiers et ventes de fleurs sur le site de départ. 4 €. 10 h, salle omnisports. Infos : 02 41 52 03 28..

L’une des dernières randos cyclo de l’année se tiendra ce dimanche à Vihiers, Châtaigne et vin nouveau, les bénévoles auront encore de la besogne cette année pour contenter tous les appétits des sportifs.

. « Le mieux est il l’ennemi du bien », pas de conférencier, un animateur distribue la parole dans le public. Gratuit. 10 h, bar Le Saint-Pierre. Infos : 07 86 06 41 24.. Nature Sciences Patrimoine vous invite à découvrir la diversité du monde des champignons, vous pouvez apporter vos champignons pour les faire identifier. De 14 h à 18 h, chapelle Saint-Jean. Infos : 06 01 92 22 87.. Organisé par les Amis Danseurs avec l’orchestre Clément Chevrier. headtopics.com

Dernier week-end pour profiter de l’exposition gratuite consacrée à Jacques Warminski et son œuvre à l’Hélice terrestre. | ARCHIVES CODernier week-end pour profiter de l’exposition gratuite consacrée à Jacques Warminski et son œuvre à l’Hélice terrestre. | ARCHIVES CO.

. Deux expositions : « Regards croisés » entre la photographe Dana Cojbuk et le photographe Lo Kee et « La chambre des merveilles », les artistes de la résidence Artcheval et des écoliers s’éveillent. Gratuit. Mardi, vendredi, samedi de 15 h à 18 h et le mercredi de 10 h à 18 h, galeries théâtre le Dôme. De mercredi 18 octobre au samedi 2 décembre.. headtopics.com

