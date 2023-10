Les sorcières modernes sont partout : qui sont-elles et quelles sont leurs pratiques ?

Ariane* baigne dans l'ésotérisme depuis le plus jeune âge. Elle raconte même être devenue sorcière sans s'en rendre compte. 'J'ai perdu ma petite sœur à l'âge de deux ans. Pendant des années, j'ai communiqué avec son esprit, je jouais chaque jour avec elle, mais les autres pensaient que c'était une simple amie imaginaire'.

Et de poursuivre : 'Être sorcière, c'est avant tout des pratiques libres, créatives, qui font appel à l'imaginaire et qui parlent à chacune.' Elle distingue trois grands profils de sorcières modernes : 'la très politisée qui se situe dans la mouvance historique. Elle milite collectivement pour des causes, la plupart du temps, féministes et écologistes, anticapitalistes également.

Dans tous les cas de figure, on retrouve 'une réappropriation des héritages historiques et mystiques.' Autrefois proches de la nature et expertes en plantes, elles se retrouvent aujourd'hui dans les luttes écologistes et les médecines alternatives. Autrefois vues comme dangereuses et opprimées par les hommes, elles participent aujourd'hui à la libération de la parole des femmes. headtopics.com

