Les soldats israéliens ordonnent l'évacuation de l'hôpital al-Chifa de Gaza

Les soldats israéliens qui mènent pour le quatrième jour consécutif un raid sur l'hôpital al-Chifa de Gaza ont ordonné via haut-parleur son évacuation 'sous une heure', a rapporté samedi un journaliste de l'AFP sur place. Actuellement, selon l'ONU, 2 300 patients, soignants et déplacés se trouvent dans cet établissement et l'inquiétude internationale va grandissante pour leur sort. Israël, lui, assure que le Hamas au pouvoir à Gaza se sert de cet établissement comme base militaire .

Le journaliste de l'AFP présent dans l'hôpital a entendu le message diffusé en arabe en début de matinée. L'armée israélienne a également appelé le directeur de l'hôpital Mohammed Abou Salmiya pour lui réclamer 'l' évacuation des patients, des blessés, des déplacés et des soignants et que tous se rendent à pied vers la corniche' côtière qui borde l'hôpital, à l'ouest de la ville de Gaza , sous une heure, a rapporté ce médecin-chef à l'AF





