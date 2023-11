Avec la sortie de Mission Impossible 7 , les théories sur l'éternelle jeunesse de Tom Cruise sont revenues sur le devant de la scène. À 61 ans, l'acteur n'a toujours pas recours à des cascadeurs et ses scènes d'action sont aussi bluffantes qu’au premier jour. Tom Cruise , incontestablement synonyme de films d'action , est devenu l'une des références du genre.

Mais comment a-t-il pu conserver ce statut depuis plus de trente ans ? En réalité, il n'y a pas de recette miracle, plutôt des petites habitudes que l'acteur a acquises au fil des ans, et que nous pouvons, nous aussi, également intégrer à notre vie quotidienne pour atteindre 61 ans aussi bien que lui (ou du moins tenter le coup). Les secrets de la jeunesse éternelle de Tom Cruise Ses compétences sociales Pour Tom Cruise , le contact avec les gens est un élément fondamental de son travail, en particulier avec les fans de ses films. Nous n'avons certes pas un entourage de fans qui nous suivent partout, et avec lesquels nous devons nouer des relations en permanenc





Lire la suite: GQ_FRANCE » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici.

:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

OUESTFRANCE: Et si vous appreniez à danser avec les coachs de Danse avec les stars ?Aurélie Bulou a créé son association qui a pour but l’organisation de stages de danses au Mans avec des chorégraphes et danseurs connus.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

SUDOUEST: « Toujours plus de rapidité » : Amazon veut accélérer les livraisons avec les drones et les robotsLa plateforme Amazon poursuit sa course effrénée aux livraisons toujours plus optimisées, avec ses 750 000 robots dans les entrepôts et les drones du service Prime Air

La source: sudouest | Lire la suite »

LACROİX: Amazon veut accélérer encore les livraisons avec les drones et les robotsAmazon a présenté mercredi de nouveaux robots pour ses entrepôts et de nouveaux drones, censés permettre au géant du commerce en ligne de capitaliser sur sa carte maîtresse: les livraisons ultra rapides.

La source: LaCroix | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Les films à voir avec les enfants au cinéma, pendant les vacancesEt si on se programmait quelques belles séances de ciné pendant les vacances de Toussaint? Voici sept films d’animation qui devraient passer près de chez vous.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

LAMARSWEB: Avec les vagues, les déchets ont débarqué sur les plagesLa tempête Aline a charrié de nombreux déchets sur le littoral. Les prochaines houles prévues risquent de brasser à nouveau ces détritus solides.

La source: lamarsweb | Lire la suite »

LACROİX: À Lourdes, les évêques reposent les bases de leur dialogue avec les musulmansRéunis en Assemblée plénière à Lourdes du 3 au 8 novembre, les évêques de France ont affirmé leur détermination au dialogue avec les musulmans, sans naïveté.

La source: LaCroix | Lire la suite »