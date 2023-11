Les sculptures d'Aliénor, Richard Pétronille et Gabrielle exposées à Nantes

Elles s’appellent Aliénor, Richard Pétronille et Gabrielle. Elles ont été réalisées par de Barreau – Charbonnet en 2019, François Réau en 2021, Makiko Furuichi en 2022 et Paul Cox en 2023 et elles font, toutes les quatre, les beaux jours des visiteurs de l’abbaye royale de Fontevraud. Mais, cette année, à l’occasion de la deuxième édition du Voyage en hiver à Nantes, elles sont venues s’installer dans les douves du château de Nantes. Grâce à ce prêt exceptionnel...

LACROİX: Israël-Hamas: l'Arcom appelle les médias à éviter les généralisations et les stéréotypesIl faut éviter «les généralisations hâtives, les stéréotypes et le sensationnalisme» quand on parle à l'antenne du conflit entre Israël et le Hamas, qui est «particulièrement sensible», a rappelé mardi le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, aux télés et aux radios.

INVESTİNGFRANCE: L'UE durcit les règles pour les 'big tech' sur les publicités politiques cibléesL'UE durcit les règles pour les 'big tech' sur les publicités politiques ciblées

SUDOUEST: Guerre Israël-Hamas : les médias de l’audiovisuel appelés à éviter les généralisations et les stéréotypesLe régulateur de la télévision et de la radio a reçu mardi des représentants de médias pour « échanger sur le traitement » du conflit Israël-Hamas et rappeler leur responsabilité

LAVOİXDUNORD: Inondations : pourquoi les sirènes n’ont pas retenti dans les communes concernées par les crues ?Les habitants des communes victimes d’inondation ont reçu des messages d’urgence sur leurs téléphones portables. Mais les sirènes présentes dans chaque commune n’ont pas été déclenchées, remarquent plusieurs internautes, qui interrogent les raisons de ce choix.

OUESTFRANCE: Les tempêtes ont chassé et affaibli les oiseaux marins qui se réfugient dans les terresLes tempêtes Ciaran et Domingos qui ont sévi ont eu des conséquences que l’on n’attendait pas forcément. La Ligue de protection des oiseaux à Rochefort-sur-Mer confirme.

LAVOİXDUNORD: Pour les fêtes, Dunkerque la féerique a mis les petits plats dans les grandsLe 2 décembre marquera le lancement des festivités de fin d’année, avec le retour du château du père Noël dans la mairie, la patinoire, la grande roue, le marché de Noël, et de nombreusesnouveautés.

