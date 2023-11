Les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama s'inclinent face aux Toronto Raptors

Plaisant à voir jouer et comptant jusqu'à 22 points d'avance, les San Antonio Spurs et Victor Wembanyama ont mal négocié la fin de match contre les Toronto Raptors ce dimanche. Une défaite au goût amer (116-123, ap) et qui pose des questions sur l'utilisation du Français de 19 ans dans le money time. Marre de la publicité ? Offrez-vous BeBasket sans pub, soutenez la rédaction et encouragez une meilleure couverture du basket français au quotidien. À partir de 5€/mois.

RMCSPORT: NBA: suivez le match entre les San Antonio Spurs de Wembanyama et les Toronto RaptorsVictor Wembanyama et les San Antonio Spurs accueillent les Toronto Raptors pour leur sixième match de la saison régulière de NBA, ce dimanche à l’AT&T Center (21h30). Suivez ce match en live sur RMC Sport .

EUROSPORT_FR: Victor Wembanyama et les Spurs battus par les Raptors après prolongationVictor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont été battus par les Toronto Raptors après prolongation malgré la domination pendant trois quart-temps. Wembanyama a réalisé un match complet avec 20 points, 9 rebonds, 4 passes et 5 contres.

LEQUİPE: Les Spurs et Victor Wembanyama se sabordent face à TorontoImpressionnants en première période mais décevants dans la deuxième, les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama (16 points, 9 rebonds, 5 contres) ont gâché une avance de 22 points, s'inclinant finalement ce dimanche face aux Toronto Raptors (116-123, a.p.).

