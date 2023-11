Les San Antonio Spurs battus pour la neuvième fois de suite

Battus pour la neuvième fois de suite, cette fois par les Los Angeles Clippers (124-99) ce lundi, les San Antonio Spurs n'y arrivent plus. Mais le discours se veut plus positif que la réalité du terrain. Victor Wembanyama (9 points, 3 rebonds et 4 passes) a connu une soirée difficile et ne s'est pas présenté en conférence de presse pour la première fois de la saison.

Alors qu’une quinzaine de journalistes l’attendaient, Jordan Howenstine, l’un des cinq attachés de presse des Spurs, a mis fait à tout suspense. Pas de Victor Wembanyama ce lundi soir en conférence de presse., précise l’Américain, qui suit Wemby à la trace, à l’entraînement comme lors des match





Be_BasketFr » / 🏆 85. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les Los Angeles Clippers ont étrillé les San Antonio SpursVictor Wembanyama a connu sa première soirée cauchemar en NBA avec la lourde défaite des San Antonio Spurs contre les Los Angeles Clippers (83-123).

La source: Eurosport_FR - 🏆 27. / 55,44 Lire la suite »

NBA: suivez le match entre les San Antonio Spurs de Wembanyama et les Toronto RaptorsVictor Wembanyama et les San Antonio Spurs accueillent les Toronto Raptors pour leur sixième match de la saison régulière de NBA, ce dimanche à l’AT&T Center (21h30). Suivez ce match en live sur RMC Sport.

La source: RMCsport - 🏆 32. / 52,36 Lire la suite »

Exceptionnel, Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) claque son premier carton en NBA contre les Phoenix Suns !NBA - Auteur de 38 points et 10 rebonds, Victor Wembanyama a encore mené les San Antonio Spurs à la victoire contre les Phoenix Suns (132-121).

La source: Eurosport_FR - 🏆 27. / 55,44 Lire la suite »

Wembanyama en NBA : où et quand voir les matchs des San Antonio Spurs ?Cette semaine, les Spurs de San Antonio reprennent du service. À cette occasion, Victor Wembanyama fait ses premiers pas officiels dans le championnat. Ici, on vous dit où et quand voir les matchs des San Antonio Spurs en direct.

La source: LeParisien_75 - 🏆 77. / 22,5 Lire la suite »

- Les 4 grands défis de Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) pour sa première saison NBANBA - Victor Wembanyama va jouer son premier match officiel en NBA mercredi soir, à l'occasion d'un derby entre les San Antonio Spurs et les Dallas Mavericks.

La source: Eurosport_FR - 🏆 27. / 55,44 Lire la suite »

Décryptage : pourquoi les San Antonio Spurs voient grand avec WembanyamaLes 2,23 m de Victor Wembanyama ne sont pas la seule nouveauté du cinq des Spurs cette saison. Gregg Popovich alignera à côté de lui un faux meneur de plus de 2 m, Jeremy Sochan, pour faire du « big ball » avec les ingrédients du « small ball », la mobilité et la polyvalence. Révolutionnaire.

La source: lequipe - 🏆 62. / 22,5 Lire la suite »