Les salariés jugent leurs dirigeants trop distants pour être convaincants

Les salariés se sentent de moins en moins concernés par la parole de leurs dirigeants, résume la seconde édition du. Un sur deux trouve qu'ils ne sont pas inspirants. Un jugement qui se dégrade de cinq points par rapport à la même enquête de 2021.

En perte de sens depuis la survenue du Covid-19, les collaborateurs sont inquiets. A juste titre : les secousses géopolitiques, l'inflation, les aléas politiques - auxquels s'ajoutent des crises environnementales, sociales et sociétales - forment un tourbillon sans fin. Plutôt que se limiter aux grands enjeux, 76 % des salariés souhaiteraient que leurs dirigeants leur parlent aussi des problèmes concrets qu'ils rencontrent.

C'est important, car leur parole peut exercer, sur les deux tiers d'entre eux, une influence décisive en termes d'implication, de fidélité et de bien-être au quotidien. Trois quarts des salariés pensent qu'un discours de leurs dirigeants à plus de poids qu'un message écrit. Les patrons l'ont, du reste, compris et font l'effort, à 96 %, de davantage s'adresser aux équipes.

Autres reproches, plus vifs qu'en 2021 : sur le fond, les discours patronaux ne suscitent guère de dynamique. 55 % des salariés ne connaissent pas ou n'adhèrent pas à la stratégie de leur organisation. Sur la forme, 57 % déplorent une parole trop descendante.

