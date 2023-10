Les salaires des magistrats judiciaires augmentent de 1.000 euros brut par mois, confirme Dupond-Moretti

Les salaires des magistrats judiciaires augmentent de 1.000 euros brut par mois à compter du mois d'octobre, comme l'avait promis l'an dernier Éric Dupond-Moretti, selon un courrier envoyé jeudi 26 octobre aux magistrats par le garde des Sceaux et dont l'AFP a obtenu copie. «J'avais annoncé en septembre 2022 qu'en octobre 2023, les magistrats verraient leurs salaires augmenter de 1.000 euros brut en moyenne. (...

«Si j'ai souhaité revaloriser votre rémunération, c'est parce que je sais à quel point votre engagement au quotidien est indispensable pour faire fonctionner nos juridictions, grandes et petites», a-t-il ajouté.

