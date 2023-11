Les Sables-d'Olonne : la circulation perturbée après un grave accident de la route

Lundi 30 octobre, en début d'après-midi, un accident a eu lieu sur la voie publique, sur le contournement d'Olonne-sur-Mer, à proximité du rond-point de Pierre Levée, aux Sables-d'Olonne. Il s'agit d'une collision entre une voiture et un camion.

Une désincarcération est en cours, selon le centre d'incendie et de secours des Sables-d'Olonne. À lire aussiVendée : 121 interventions des sapeurs-pompiers suite à l'alerte pluie inondationL'accès au contournement est bloqué dans le sens Pierre Levée - L'Île-d'Olonne le temps de l'intervention.

