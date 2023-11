Les rugbymen professionnels souffrent de dépression

Confrontés aux blessures, soumis au stress, peu enclins à évoquer leur anxiété : les rugbymen professionnels sont nombreux à souffrir de dépression, un fléau que la Ligue nationale de rugby entend combattre avec un plan d’action pour mieux déceler, traiter et prévenir cette pathologie.

« Les joueurs de rugby ne s’autorisent pas toujours à partager leurs doutes et leurs angoisses, alors même que la pression du sport de haut niveau s’intensifie », a résumé lundi le président de la commission médicale de la LNR Max Lafargue, lors de la présentation de ce programme de prévention, partie intégrante du plan stratégique 2023-27 de la LNR.Ce tabou peut « conduire à des pratiques addictives et des souffrances psychologiques », a regretté le Dr Lafargue, le président de la Ligue évoquant de son côté un « axe très fort et prioritaire », tant, ces dernières années, les prises de parole de joueurs touchés par des problèmes de santé mentale se sont multipliée





20Minutes » / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Les clubs français en Ligue Europa et Ligue Europa Conference font grimper l'indice UEFALes clubs français engagés dans les compétitions européennes ce jeudi ont rendu une copie quasi-parfaite. Résultat: la France a refait tout son retard sur les Pays-Bas à l'importantissime indice UEFA et devrait, selon toute logique, récupérer sa 5e place dans deux semaines.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Les ballons Kipsta de Décathlon en Ligue Europa et Ligue Europa Conférence dès la saison prochaineDéjà fournisseur de ballons pour la Ligue 1 et de la Ligue 2, la marque française Kipsta (Décathlon) va également être présente sur la scène européenne (C3 et C4) à partir de la saison prochaine.

La source: RMCsport - 🏆 63. / 52 Lire la suite »

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

La source: lequipe - 🏆 83. / 51 Lire la suite »

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

La source: bibamagazine - 🏆 69. / 51 Lire la suite »

Les tops et les flops de la 10e journée de Ligue 1Rennes qui n'avance pas, Jean-Clair Todibo toujours plus solide, le coaching payant de Paulo Fonseca... Voici les tops et les flops de la 10e journée de Ligue 1.

La source: Eurosport_FR - 🏆 54. / 55 Lire la suite »