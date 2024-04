Les risques des PFAS sur la santé humaine et l'environnement

Les hommes peuvent directement être contaminés par les PFAS - polluants toxiques éternels - présents dans notre environnement. Mais quels sont les risques sur notre santé ? La Dépêche du Midi fait le point avec Pierre Labadie, chimiste et chercheur au CNRS. Quels sont les effets des PFAS sur la santé humaine ? Ces composés ont des effets cancérogènes chez l'homme. Ce sont aussi des perturbateurs endocriniens qui peuvent provoquer des problèmes de fonctionnement de la thyroïde.

Il y a aussi des risques de troubles du développement du fœtus et des interactions avec le système immunitaire via une altération de la réponse à la vaccination. Lien interne vers l'article n°11066786 Et sur l'environnement ? Concernant l’environnement, ce qui est difficile, c'est d'arriver à mettre en évidence un lien de causalité entre l'exposition aux PFAS et les effets constatés sur le terrai

