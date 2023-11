Les Restos du cœur confrontés à une hausse des demandes d'aide alimentaire

Des milliers de tonnes de nourriture seront récoltées par les bénévoles : un enjeu crucial car les besoins grandissent d’année en année. En 2022, les associations d’aide alimentaire ont accueilli 20% de bénéficiaires en plus par rapport à 2021, selon le syndicat France Générosités. Les Restos du cœur, association qui assure plus d’un tiers de l’aide alimentaire en France, sont particulièrement touchés para la hausse des demandes d'aide et l'inflation.

lls craignent de devoir mettre la clef sous la porte à moyen terme en raison d'un déficit déjà évalué à plusieurs dizaines de millions d’euros. L’association fondée par Coluche avait donc annocé dès le mois de september qu'il lui faudrait rendre les conditions d'accès à ses repas plus difficiles. Et c'est ce qu'a constaté Sur le Fil lors d'une distribution dans un de ses centres à Paris, à la mi-novembre.Sur le Fil est le podcast quotidien de l'AFP. Nous cherchons à nous améliorer tous les jours et avons préparé un sondage pour vou





afpfr » / 🏆 53. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À L'Isle-Jourdain, malgré les difficultés, les bénévoles des Restos ont toujours du cœurBeaucoup de travail et pas assez de dons… En raison de l’inflation, les bénévoles lislois des Restos du Cœur constatent impuissants la recrudescence des demandes… La mobilisation de tout un chacun est plus que jamais primordiale.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

À Pont-Audemer, Jouen Immobilier collecte des jouets et des gants pour les Restos du CœurL'agence immobilière Jouen à Pont-Audemer (Eure) lance pour la cinquième année sa collecte de jouets de Noël. Elle appelle aussi au don de gants et bonnets pour les séniors.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Des tarifs en hausse de 5 %Une hausse globale des tarifs est prévue de 5 % en 2023 sur les assurances habitation. Les Hauts-de-France restent dans la moyenne nationale avec une variation à mi-année de +5,05 % pour un prix moyen de l’assurance habitation de 217 €. Des régions comme la Bretagne ou les Pays de la Loire connaissent une hausse beaucoup plus forte avec respectivement +10,68 % et 10,39 %, selon Assurland. Des prix qui connaissent aussi une importante hausse depuis une dizaine d’années : + 38 % entre 2010 et 2022 ! En cause : les taxes fiscales, l’inflation annuelle, l’indice du coût de la construction de la FFB (Fédération Française du Bâtiment), mais surtout les sinistres engendrés par les changements climatiques et l’augmentation des cambriolages en France (+11 % en France en moyenne). D’après l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les primes d’assurance habitation augmenter de 130 à 200 % d’ici à 2050.Lire aussi | Pourquoi et comment changer d’assurance habitation ?Un impact sur le budgetLa hausse des coûts a un impact négatif sur le budget de la majorité des ménages. Rappelons que l’assurance habitation est obligatoire pour les locataires, y compris les locataires de logements meublés, et les copropriétaires

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

«Les Mots nous manquent» : un album qui raconte les histoires des familles syriennes en FranceThibault Mouginot, travailleur social, raconte les difficultés et les incompréhensions vécues par les familles syriennes réfugiées en France à travers l'album «Les Mots nous manquent». Un témoignage poignant sur le quotidien de ces familles.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

La France condamne les violences des colons israéliens contre les Palestiniens en Cisjordanie occupéeLa France a condamné dimanche les « violences inadmissibles » perpétrées par des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La source: Mediapart - 🏆 20. / 68 Lire la suite »

Antisémitisme: l'Association des maires de France appelle à des rassemblements devant les préfectures...Ces rassemblements doivent 'permettre à tous les Français qui (le) souhaitent (de) s'associer à cette initiative partout en France', indique l'AMF dans un communiqué.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »