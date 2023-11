Les réseaux sociaux sont-ils addictifs ?

, alors plus de quarante États américains ont lancé le 24 octobre des poursuites contre le géant des réseaux sociaux Meta, accusant ses applications Facebook et Instagram de nuire à laque les plateformes exercent sur nous

“proviendrait de la façon dont le contenu joue sur nos impulsions et nos connexions neurologiques, de sorte que les consommateurs ont du mal à se détourner du flot d’informations qui arrive”, selon David Greenfield, psychologue et fondateur du Center for Internet and Technology Addiction à West Hartford, dans le Connecticut.

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes. Lire la suite ⮕

Les États-Unis renforcent les restrictions sur les semi-conducteurs chinoisLes États-Unis vont imposer de nouvelles restrictions pour empêcher la Chine de contourner les sanctions sur les semi-conducteurs, indispensables au développement de l'IA. Les fabricants chinois avaient trouvé une astuce en proposant des produits similaires aux puces Nvidia, mais cette faille sera comblée par les mesures américaines. Lire la suite ⮕

Avec les traitements de niche, les labos pharmaceutiques de plus en plus riches«Libération» révèle les sommes exorbitantes réclamées par les laboratoires à l’Etat pour rembourser les médicaments traitant les maladies rares. Un constat alarmant, alors que le Parlement débat du projet de loi de financement de la Sécu. Lire la suite ⮕

Plus de quarante Etats américains portent plainte contre MetaUne quarantaine d’États américains lancent une action en justice contre Meta. Lire la suite ⮕

Les Etats-Unis appellent Israël à faire la distinction entre le Hamas et les civils palestiniensPour la première fois, les Etats-Unis ont clairement appelé Israël à faire « la distinction » entre le Hamas et les civils palestiniens, alors que Jérusalem ne cesse d’augmenter ses bombardements et ses incursions armées dans le territoire sous blocus total. Lire la suite ⮕