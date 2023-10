Les réseaux sociaux, caisse de résonance du conflit israélo-palestinien

Les premières enquêtes ont été déclenchées dans le cadre du Digital Services Act (DSA), la nouvelle réglementation européenne visant à enrayer la propagation de contenus violents et les manipulations informationnelles notoires. Elles pointent du doigt l'ensemble des grandes plateformes, sommées de présenter les mesures mises en œuvre pour se conformer aux exigences européennes.

Valère Ndior intervient dans le cadre de notre partenariat avec Géode, le projet de géopolitique de la datasphère. Les fausses informations les plus absurdes s’inscrivent souvent dans un narratif bien construit. Ce dont témoigne, par exemple, l’utilisation récurrente de la figure du dictateur nord-coréen Kim Jong Un. Dans sa chronique aujourd’hui,Kahofi Suy

de l’AFP factuel à Abidjan, nous dit ce qu’il en est des soi-disant « gisements d’acier inoxydables » dont la découverte fait grand bruit sur les réseaux.Un an après le rachat de Twitter par Elon Musk: «Une version maximaliste de la liberté d’expression»Diplomatie publique et opérations d'influence, Pékin à la manœuvre headtopics.com

Diplomatie publique, offensives informationnelles, la Chine ne ménage pas ses efforts pour contrer ce qu’elle présente comme l’hégémonie occidentale et imposer son propre narratif à l’échelle de la planète. Cela passe par la mise en œuvre du projet des routes de la Soie, mais aussi par une intense activité sur les réseaux sociaux.

