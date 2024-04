Les réseaux de mandataires immobiliers résistent mieux aux secousses du marché

Dans un contexte chahuté pour l'immobilier ces derniers mois, les réseaux de mandataires ont souffert. Mais ces entreprises - qui travaillent avec un maillage de travailleurs indépendants, sans agence ayant pignon sur rue - ont plutôt mieux résisté aux secousses que les autres acteurs du marché. Selon une étude publiée ce jeudi par La Maison des Mandataires, elles ont vu leurs ventes de logements anciens cumulées reculer de 17 % sur un an en 2023,.

Sur les deux dernières années, « les ventes ont baissé de plus de 30 % sur le marché et de seulement 12 % à 15 % dans les réseaux de mandataires », souligne encore l'étude.En fait, résume Vincent Pavanello, président de La Maison des Mandataires, « les réseaux de mandataires font beaucoup mieux que le marché en haut de cycle et un peu mieux que le marché en bas de cycle ». Pour lui, les difficultés du moment n'ont en rien révélé une fragilité de leur modèl

