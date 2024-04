Les répliques marquantes de La Double inconstance de Marivaux

Certaines répliques du Jeu de l’amour et du hasard vous sont familières... Mais connaissez-vous les plus marquantes de La Double inconstance ? Cette comédie en trois actes de Marivaux est représentée pour la première fois en avril 1723 à l'Hôtel de Bourgogne. Plus de 300 ans après, les élèves des classes préparatoires littéraires planchent sur cette peinture piquante des relations amoureuses en vue des concours de la rue d'Ulm.

«J'ai guetté dans le cœur humain toutes les niches différentes où peut se cacher l'amour lorsqu'il craint de se montrer, et chacune de mes comédies a pour objet de le faire sortir d'une de ses niches», fait dire d'Alembert à Marivaux dans son Éloge. On connaît la légèreté coquette du père du «marivaudage», comme on a appelé par la suite cet art de faire naître l'amour par le langage et ses tournures délicates, parfois même ses maladresses. On connaît moins de Marivaux la profondeur de sa critique sociale, de sa réflexion sur les limites du cœur humai

