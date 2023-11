Les rencontres de Saint-Denis : Éric Ciotti se retire

Les portes des prochaines "rencontres de Saint-Denis", prévues vendredi entre Emmanuel Macron et les chef des partis représentés au Parlement, "resteront ouvertes" jusqu'au bout, a déclaré mardi l'Elysée en réaction aux défections de plusieurs opposants, dont le président des Républicains Éric Ciotti., le président des Républicains, Éric Ciotti, vide de sa substance ce rendez-vous déjà boudé par LFI et le PS, même si l'Elysée veut garder les"portes ouvertes".

"Je ne serai pas présent à Saint-Denis" : Éric Ciotti s'est justifié dans un entretien au journalAprès avoir participé à la première rencontre fin août, le président de LR avait jusqu'alors laissé entendre qu'il renouvellerait l'expérience :"Plutôt oui", répondait-il encore la semaine dernière sur sa participation, en faisant valoir que"par principe, je ne suis pas hostile au débat". Mais, met-il désormais en avant,"l'absence du président de la République dimanche à la manifestation contre l'antisémitisme a fini de (le) convaincre de ne pas y participer

:

LAPROVENCE: MMA : l'entrée explosive de Benoît Saint-Denis dans le Top 15 à l'UFCLe combattant né à Nîmes a franchi un cap outre-Atlantique et laissé une impression sensationnelle en battant par KO l'Américain Matt Frevola d'un superbe high-kick. Il entre dans le top 15 des poids-légers.

La source: laprovence | Lire la suite »

CNEWS: UFC 295 : le KO ravageur de Benoît Saint-Denis au Madison Square GardenOpposé à Matt Frevola, la nuit dernière, à l’UFC 295, Benoît Saint-Denis a terrassé l’Américain avec un KO ravageur dès la 1ère reprise au Madison Square Garden.

La source: CNEWS | Lire la suite »

RMCSPORT: UFC 295: Saint Denis a impressionné Poirier mais…Interrogé par RMC Sport dans les coulisses du Madison Square Garden de New York, Dustin Poirier, n°3 des poids légers, avoue avoir été bluffé par la victoire par KO de Benoît Saint Denis face à Matt Frevola. Mais le combattant américain estime que le Français a encore du chemin à parcourir avant de...

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: MMA: Saint Denis fait sensation à New York, Aspinall et Pereira nouveaux championsAu bout d'une soirée explosive, le Français Benoît Saint Denis a éteint l'Américain Matt Frevola via high-kick en ouverture de main-card de cet UFC 295 au Madison Square Garden de New York. Si l'Anglais Tom Aspinall a été sacré champion intérimaire des lourds face à Pavlovich, par KO lui aussi, dès...

La source: RMCsport | Lire la suite »

RMCSPORT: UFC: Saint Denis dit son 'respect' pour Trump et lance une invitation à MacronEn conférence de presse après sa démonstration contre Matt Frevola dans la nuit de samedi à dimanche, Benoît Saint Denis s'est exprimé sur la présence de Donald Trump parmi le public du Madison Square Garden, à New York. Il en a profité pour faire un parallèle avec les politiques français et leur...

La source: RMCsport | Lire la suite »

CNEWS: Benoît Saint-Denis : que représente le tatouage qu’il porte sur le torse ?Benoît Saint-Denis , qui a décroché une nouvelle victoire à l’UFC 295 contre Matt Frevola, a plusieurs tatouages sur le corps dont un qui intrigue souvent sur le torse. Voici les explications.

La source: CNEWS | Lire la suite »