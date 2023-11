Les relations entre la France et l'Afrique en difficulté

Les relations entre la France et l'Afrique ne sont pas au beau fixe, c'est le moins que l'on puisse dire. L'influence de l'Hexagone sur le continent régresse, battue en brèche par les coups d'Etat ou encore au Gabon. Deux députés, Michèle Tabarot (LR) et Bruno Fuchs (Modem), se sont penchés sur les déboires de la France qui critique l'aveuglement de la diplomatie française ainsi que de l'Elysée ces dernières années et appelle « à changer de logiciel » pour l'Afrique subsaharienne et le Sahel.

Avec un constat fait par Michèle Tabarot la semaine dernière à la commission des Affaires étrangères lors de la présentation du document : « Contrairement à nos concurrents, nous avons été incapables d'anticiper les mutations du continent, enfermés dans notre rôle de gendarme de l'Afrique de l'Ouest, pendant que les autres gagnaient des parts de marché. » Car l'Afrique change et vit

:

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France . Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

La source: LaTribune | Lire la suite »

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l’Azerbaïdjan d’avoir mené une campagne de manipulation de l’information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

La source: lobs | Lire la suite »

MAGAZİNECAPİTAL: Accord sur les règles d’indemnisation chômage en FranceUn accord a été trouvé entre les organisations syndicales et patronales sur les futures règles d’indemnisation chômage en France . Le texte prévoit des mesures d’économie ainsi que de nouveaux droits pour les demandeurs d’emploi. Il doit être validé par le gouvernement avant d'entrer en vigueur.

La source: MagazineCapital | Lire la suite »

EUROPE1: Hausse du taux de pauvreté en France en 2021, les associations s'inquiètentL'Insee a annoncé ce mardi que 9,1 millions de personnes se trouvaient en situation de pauvreté monétaire en France en 2021. Durant cette année, le taux de pauvreté a progressé de 0,9 point pour s'établir à 14,5% de la population. Une hausse qui inquiète les associations de lutte contre la précarité.

La source: Europe1 | Lire la suite »

MARİANNELEMAG: Les organisations juives de France et leurs positions divergentes sur le conflit israélo-palestinienDepuis l'attaque du Hamas en Israël et la recrudescence des actes antisémites en France , les organisations juives du pays expriment des opinions divergentes sur le conflit israélo-palestinien. Certaines soutiennent le sionisme et la politique de Netanyahou, tandis que d'autres prônent une solution à deux États et condamnent les crimes de guerre des deux camps. Marianne dresse un panorama des principales associations juives actives en France .

La source: MarianneleMag | Lire la suite »