Quelles sont les règles d'or pour faire de bons placements à 20 ans ? Quelle place réserver aux livrets, à la Bourse , aux Cryptos .... Les réponses et conseils de spécialistes. Et tout ce qu'il faut savoir pour résoudre le dilemme : louer ou acheter son logement. Les bonnes stratégies pour emprunter moins cher et les meilleurs plans de crédits étudiants pour payer ses études .

De l'art de gérer son budget et de préparer son avenir d'épargnant tout en étudiant… Une équation difficile à résoudre, d'autant que les jeunes cèdent trop souvent aux sirènes de la spéculation, synonyme de gains faciles. Plus impliqués qu'on ne l'imagine dans la gestion de leur épargne, les jeunes majeurs ont accès à une palette variée de solutions de placement dont l'agencement, pour être efficace, doit respecter quelques règles d'or qui sont autant de principes de bon sens. L'engouement des adolescents et jeunes adultes pour les cryptos résulte notamment de la montée en puissance des influenceurs spécialisés

