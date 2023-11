Les recruteurs pédocriminels dans le football français

« Il ne fallait rien dire aux autres. Il fallait que ça reste entre lui et nous. Il fallait dire oui et se laisser faire. »football amateur et professionnel. Selon un rapport du Conseil de l’Europe cité par l’enquête, un enfant sur sept est victime d’ À côté des deux millions de bénévoles qui s’investissent dans les 365 000 associations sportives françaises, une profession passe sous les radars : recruteur.

Les pédocriminels qui se cachent derrière cette étiquette adoptent plus ou moins la même stratégie de manipulation. Ils font miroiter des carrières professionnelles à des jeunes en échange de faveurs sexuelles.« Il voulait me faire changer de statut et me faire intégrer un club professionnel. Il fallait faire des sacrifices. Il nous manipulait comme ça », raconte le joueur anonyme au sujet d’Ahmed Gueninèch





Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs, et les Stinger filent en demi-finalesDans la nuit de vendredi à samedi se sont achevés, à Miami, les quarts de finale du Team Championship, quatorzième et ultime événement de la saison du LIV. Huit équipes se sont affrontées pour accéder au tour suivant. Les Hyflyers, les Cleeks, les Fireballs et les Stinger ont décroché leur ticket.

Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats en finaleSamedi soir se sont disputées, à Miami, les demi-finales du Team Championship, le tournoi par équipe qui clôture la saison du LIV. Huit équipes s'affrontaient pour accéder à la finale. Les Aces, les Crushers, les Torque et les RangeGoats ont composté leur billet.

Selon les thérapeutes, voici les problèmes cachés les plus récurrents chez les couplesAu sein des différents couples, il y a certaines choses que l’on ne se dit parfois pas. Des thérapeutes nous révèlent les plus fréquentes.

Les villes les plus attractives pour les salariés et les chefs d'entreprisesPrès de quatre ans après la crise sanitaire, les salariés et les chefs d'entreprises se posent, encore et toujours, la même question : suis-je prêt à quitter mon lieu de vie pour un autre ? Une interrogation que se partagent également les professionnels comme l'opérateur de bureaux Newton Offices (40.000 m²) et le cabinet d'accompagnement à l'ancrage territorial, Stan. Aussi, ces deux sociétés ont-elles demandé à l'institut de sondage Odoxa et au cabinet d'audit KPMG de réaliser un « Observatoire des métropoles » afin de comprendre quelles villes sont les plus attractives. Lire aussiTaxe foncière : elle augmente dans les grandes villes, tirée par l'inflation Les enseignements de cette étude, dont La Tribune a pu prendre connaissance, sont éloquents : trois-quarts des employés interrogés sont prêts à s'installer dans une autre grande ville que la leur, mais pas n'importe laquelle. Bordeaux arrive en tête, suivie de Nice, Montpellier, Toulouse et enfin Marseille

Commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les Fédérations: suivez les auditions de...Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France de football, et Florian Grill, président de la Fédération française de rugby, sont auditionnés devant l'Assemblée nationale ce jeudi, dans le cadre de la commission d'enquête concernant les dysfonctionnements au sein de plusieurs fédérations...

RN : enquête sur les 87 soldats de Marine Le Pen en mission normalisation dans les territoiresEn Gironde, en Charente, en Moselle, les députés du Rassemblement national élus en juin appliquent méthodiquement la stratégie de respectabilité de leur patronne. Et préparent déjà les prochaines élections.

