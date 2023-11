Les randonneurs pédestres du Pays de Sillé vont fêter leurs 30 ans

Le rapport moral de Laurent Legrand, président, a été approuvé à l’unanimité ainsi que le bilan financier présenté par Viviane Hervé, la trésorière. Laurent Legrand a tenu à remercier les adhérents pour leur implication (organisation des randonnées, gestion...

LATRIBUNE: Les pays nordiques intensifient leur coopération pour renvoyer les immigrés sans résidence légaleLes gouvernements des pays nordiques ont l'intention d'intensifier leur coopération afin de renvoyer des immigrés sans résidence légale dans leur pays d'origine. Le Danemark, dont l'objectif est de n'accepter des réfugiés que dans le cadre du système de quotas des Nations unies, s'est attiré les critiques de celle-ci et des groupes de défense des droits de l'homme en raison du durcissement de sa politique d'immigration durant la dernière décennie. Le modèle danois est devenu de plus en plus populaire en Scandinavie.

SUDOUEST: Les États-Unis espèrent obtenir l'engagement de pays alliés pour lutter contre les rançongicielsLes États-Unis souhaitent que quarante-huit pays alliés s'engagent à ne plus verser d'argent aux rançongiciels dans le futur. Une déclaration conjointe pourrait être signée lors d'un sommet à Washington. Cette initiative vise à mieux coordonner la lutte contre les attaques informatiques qui rendent les données illisibles.

BOURSORAMA: Pays-Bas: les chargeurs rapides défient les champions des bornes pour voitures électriquesA une station dotée de bornes ultra-rapides plantées le long d’une autoroute vers Amsterdam, des conducteurs rechargent leurs véhicules en une vingtaine de minutes à peine, ravis de la facilité à se déplacer électriquement à travers ce petit pays qui compte déjà des centaines de milliers de voitures électriques.

COURRIERINTER: Les Roomba de l’Antarctique, la tech chez les mormons et les malheurs de Winnebago 1Je le dis sincèrement : je lis avec admiration IEEE Spectrum, non sans reconnaître que la prose de cet excellent journal pour ingénieurs arbore parfois la vibrante fantaisie d’un mode d’emploi de chaudière à gaz.

