Les radars sont-ils une machine à cash pour l'État?

L'assurance chômage a terminé 2022 dans le vert. Ce sera pareil cette année. Nous allons atteindre 17 milliards d'euros d'excédent. Un montant qui devrait encore grossir dans les prochaines années. Mais alors, que va-t-on faire de "ce magot"? Les explications de Pierre Kupferman.

Les cours du prix du cacao et du sucre sont au plus haut. La tonne de cacao a atteint lundi son plus haut niveau depuis 44 ans. La hausse des cours du sucre sur le marché mondial est tout aussi spectaculaire. + 52% sur un an. Les explications de Pierre Kupferman.

Le contrôle technique des motos et des scooters va entrer en vigueur en avril 2024. Le décret vient de paraître au Journal officiel. Une entrée en vigueur progressive pour éviter l'encombrement des centres de contrôle. Comment cela va-t-il se passer ? Les explications de Pierre Kupferman. headtopics.com

Olivia Grégoire, la ministre des PME, du Commerce, de l'Artisanat et du tourisme veut donner un coup de pouce aux restaurateurs qui choisissent de tout cuisiner eux-mêmes dans leur établissement, et ce, en modifiant la loi de 2014 sur le "fait-maison". Les explications de Pierre Kupferman.

A la veille des vacances scolaires qui débutent ce vendredi soir, l'Insee a publié une enquête sur les Français qui partent en vacances ou en week-end. Les explications de Pierre Kupferman Acheter une voiture électrique coût de moins en moins cher. Et cette tendance à la déflation ne fait que commencer. Et cela vaut aussi bien pour le marché du neuf que pour celui de l'occasion. Les explications de Pierre Kupferman. headtopics.com

Ce matin, la direction d'Air France a présenté aux représentants du personnel son plan visant à transférer à Roissy-Charles de Gaulle tous ses vols au départ de Paris. A partir de 2026, sauf exceptions, il n'y aura plus de vols Air France au départ d'Orly. Les explications de Pierre Kupferman.

'Les tournois sont les tournois': pour Contepomi, l'Irlande et la France restent les deux meilleures...Si l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande se disputeront le titre mondial samedi au Stade de France, l’Irlande reste la meilleure équipe du monde devant la France, selon Felipe Contepomi, légende du rugby argentin. Lire la suite ⮕

RER métropolitains: les premiers projets financés par l’Etat seront connus « dans les six mois » (Béchu)Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu a annoncé jeudi que les premiers projets de RER métropolitains retenus pour obtenir un soutien de l’État seraient connus « dans les six mois », lors d’un déplacement sur ce thème à Tours. Lire la suite ⮕

Prime pour les soignants pendant les JO: la mesure critiquée par la région Île-de-FranceVIDÉO - Farida Adlani, vice-présidente de la région Île-de-France chargée de la santé, était l'invitée de BFM Paris Île-de-France ce jeudi. Elle revient sur la prime pour les soignants pendant les JO. Lire la suite ⮕

France: après les émeutes, Borne prône plus de fermeté pour les jeunes délinquants et leurs famillesÊtre plus sévère avec les délinquants mineurs, si besoin avec l'aide de l'armée, « responsabiliser » leurs parents en brandissant la menace de travaux d'intérêt générale en cas de manquement aux « devoirs éducatifs », réparer les dégâts matériels : Élisabeth Borne a présenté, jeudi 26 octobre, les mesures du gouvernement en réponse aux émeutes... Lire la suite ⮕