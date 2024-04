Les promoteurs du moulin Hubert envisagent un nouvel emplacement

Confrontés à l’impossibilité de reconstruire un moulin à dévaser la Charente au bord du fleuve, les promoteurs du moulin Hubert songent à un autre emplacement posant moins de contraintes : l’extrémité du môle central entre les deux formes de radoubcréée en 2016 dans le but de construire un moulin à draguer les deux formes de radoub, en s’inspirant d’un moulin qui a fonctionné au XIXqui leur avaient signifié un non catégorique lors d’un comité de pilotage, les promoteurs du projet voient leur

moral regonflé. Selon l’architecte des Bâtiment de France, « le seul endroit qui pourrait accueillir un tel ouvrage serait le môle central » dont on aperçoit l’extrémité...créée en 2016 dans le but de construire un moulin à draguer les deux formes de radoub, en s’inspirant d’un moulin qui a fonctionné au XIXqui leur avaient signifié un non catégorique lors d’un comité de pilotage, les promoteurs du projet voient leur moral regonflé

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

À Dijon, les médecins soignent les petits et les grands, mais aussi les doudous1 600 enfants ont défilé à la fac de Médecine de Dijon (Côte-d'Or) transformée en hôpital des Nounours. Ils sont venus y faire soigner leurs doudous et rencontrer le monde médical.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Les règles de circulation pour les trottinettes électriques sont désormais les mêmes que pour les vélosDepuis le 23 mars, les trottinettes électriques doivent respecter les mêmes règles de circulation que les vélos. Cela inclut le respect des panneaux d'interdiction, des feux de circulation et des pistes cyclables.

La source: lavoixdunord - 🏆 70. / 51 Lire la suite »

Affaire Troadec : Hubert Caouissin voulait récupérer la pelle utilisée pour cacher les corpsL'auteur des meurtres de la famille Troadec, Hubert Caouissin, s'est opposé à la destruction des scellés et a demandé à récupérer la pelle utilisée pour cacher les corps.

La source: actufr - 🏆 1. / 99 Lire la suite »

Hubert Falco sonné par les réquisitions en appelLe parquet général a requis la confirmation des peines prononcées. « Est-ce cette affaire mérite sa condamnation à mort ? », interroge l’avocat d’Hubert Falco, qui veut sauver son honneur et ses mandats.

La source: lamarsweb - 🏆 35. / 63 Lire la suite »

Entre selfies et bataille d'idées, les politiques tentent de capter les jeunes sur les réseauxParler aux jeunes sur les réseaux sociaux, tous les politiques en rêvent, beaucoup s'y essaient, mais peu y parviennent réellement.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Vin : les bouteilles les moins chères sont-elles nécessairement les plus mauvaises ?Dans les grandes surfaces, on trouve du vin pour tous les goûts et toutes les bourses. Et les bouteilles les moins chères ne sont pas nécessairement les moins bonnes.

La source: MagazineCapital - 🏆 2. / 98 Lire la suite »