Les projets d'industries décarbonées à Martigues

Chaque week-end dans La Marseillaise, chaque dimanche à 12h30 sur Maritima radio, ceux qui font l’actualité sont interrogés sur leurs choix, leurs décisions, leurs stratégies. Ce week-end, Gaby Charroux, maire PCF de Martigues.Gwladys Saucerotte : Des grands projets d’industries décarbonées vont s’installer dans le pourtour de Martigues, ce qui veut dire aussi de nombreux nouveaux arrivants.

Est-ce que le territoire est prêt ? Je vais parler pour ma ville et pour moi-même : il y a une acceptation de l’industrie à Martigues, depuis 80 ans maintenant, on a ce site industriel avec des entreprises importantes. Beaucoup d’habitants de Martigues ont travaillé ou continuent de travailler dans ces sites industriels. Mais ce n’est pas neutre d’avoir 13 ou 14 sites Seveso sur le pourtour de Lavéra. Il faut aussi des compensations, c’est pourquoi on a besoin par exemple d’un hôpital puissant, fort, pour éventuellement parer à des difficultés particulières. Bref, oui, acceptation de l’industrie surtout que, désormais, elle s’est engagée sur la voie de la décarbonatio





