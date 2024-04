Les produits PepsiCo de retour dans les magasins Carrefour

Les produits du géant agroindustriel américain PepsiCo, chips Lay's, Doritos, sodas Pepsi ou 7Up, «sont de retour» dans les rayons des magasins Carrefour après qu'un «accord a été trouvé» et deux mois après l'annonce d'un déréférencement, a déclaré le distributeur mercredi. «Les produits PepsiCo sont de retour dans nos rayons», a indiqué Carrefour mercredi dans un message à l'AFP. «Un accord a été trouvé, comme nous le souhaitions, dans l'intérêt du client.

» Le directeur exécutif France Alexandre de Palmas avait publié plus tôt dans l'après-midi une photo en rayons, une bouteille de soda Pepsi dans la main, avec pour légende : «ça fait plaisir de revoir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps.»Chips Lay's ou Doritos, céréales Quaker, sodas Pepsi ou 7Up, thé sucré Lipton... «Nous ne vendons plus cette marque pour cause de hausse de prix inacceptable», avait indiqué Carrefour début janvier sur des affichettes déployées dans les rayons de ses grandes surfaces de Franc

