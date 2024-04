Les prisons iraniennes sont devenues des lieux de massacre avec plus de 850 exécutions en 2023

Les prisons iraniennes sont devenues de véritables "lieux de massacre" en 2023, avec au moins 853 exécutions, dont plus de la moitié en relation avec des infractions liées à la drogue, a dénoncé jeudi Amnesty International.

Le nombre d'exécutions en 2023 est le plus élevé depuis 2015 et marque une augmentation de 48% par rapport à 2022 et de 172% par rapport à 2021, rapporte Amnesty, qui appelle la communauté internationale à prendre des mesures afin de "mettre un terme à l'effroyable vague d'exécutions". Rien que depuis le début de 2024, 95 exécutions ont été recensées, ajoute le communiqué. La peine de mort appliquée à des mineurs délinquants "Les autorités iraniennes ont renforcé la peine capitale dans le but de répandre la peur au sein de la population et de resserrer leur emprise sur le pouvoir, à la suite du soulèvement Femme, Vie, Liberté", accuse Amnest

BFMTV / 🏆 14. in FR

