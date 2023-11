Les politiques agricoles ne sont pas à la hauteur du défi climatique, pointe l'OCDE

La majorité des politiques mises en place à travers le monde pour soutenir l'agriculture ne permettent pas au secteur de bien se préparer au changement climatique, relève lundi l'OCDE dans un rapport analysant 54 pays.

Inondations, sécheresses, tempêtes, insectes ravageurs, crises sanitaires, guerres: les événements catastrophiques ont causé en 30 ans 3 800 milliards de dollars (3 592 milliards d'euros) de pertes en récoltes et productions animales, a récemment estimé l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).

