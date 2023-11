Les PME françaises doivent grandir pour se lancer à l'international

Il faut que les entreprises grandissent afin d'aller conquérir des marchés à l'international. C'est le souhait du président de la République Emmanuel Macron, qui réunissait 100 entreprises prometteuses mardi 21 novembre à l'Elysée. Olivier Becht, ministre délégué, chargé du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger, est chargé par le gouvernement d'aider ces PME à se développer à l'international, avec pour objectif de les rendre plus fortes.

franceinfo : Olivier Becht, pourquoi les PME doivent-elles grandir pour se lancer à l'international ?Olivier Becht : Elles doivent grandir en général pour pouvoir être plus fortes et elles doivent pouvoir aller à l'international pour grandir aussi. C'est une condition. Le plan Étincelle qui a été présenté par le président de la République et la ministre des PME, Olivia Grégoire, vise à accompagner un certain nombre de PME de manière très individualisée pour leur permettre d'atteindre la taille intermédiaire de plus de 250 salariés, qui leur permet justement d'être plus fortes et surtout plus résilientes face aux crise





franceinfo » / 🏆 18. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Gaza: Emmanuel Macron veut évacuer les ressortissants français 'dans les meilleurs délais'Près de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus....

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Emmanuel Macron annonce vouloir faire 'évacuer dans les meilleurs délais' les Français à GazaLe chef de l'État a rappelé que 170 citoyens français se trouvent actuellement toujours dans la bande de Gaza, visée par des frappes israéliennes. Il a précisé que leur évacuation pourrait être effectuée avec la Palestine et l'Égypte.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »

Guerre Israël-Hamas : Emmanuel Macron veut « évacuer » les Français à Gaza « dans les meilleurs délais »En déplacement à Bruxelles à l’occasion d’un sommet européen, le président français a évoqué l’importance d’un « débat utile » sur la guerre entre Israël et le Hamas

La source: sudouest - 🏆 67. / 51 Lire la suite »

Ciaran : Emmanuel Macron appelle les Français à «rester extrêmement vigilants dans les jours qui...Jeudi, la tempête Ciaran a frappé le nord-ouest de la France, avec des rafales atteignant plus de 200 km/h. Ce vendredi, le président Emmanuel Macron a appelé les Français, lors d'un déplacement dans le Finistère, à 'rester extrêmement vigilants' ces prochains jours.

La source: Europe1 - 🏆 41. / 61 Lire la suite »

Emmanuel Macron organise le sommet One Planet - Polar Summit pour sauver les pôles et les glaciersCe samedi, Jean-Marc Jancovici revient sur le One Planet - Polar Summit, organisé vendredi pour tenter de sauver les pôles et les glaciers. Il explique que les glaciers occupent des fonctions extrêmement importantes pour les Hommes.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

Emmanuel Macron chez les Francs-Maçons au Grand Orient de France, en mission réconciliationEmmanuel Macron se rend ce mercredi au siège du Grand Orient de France, un fait rare pour un président en exercice et qui témoigne aussi d’une volonté de réchauffer des relations après deux épisodes fâcheux.

La source: LeHuffPost - 🏆 55. / 55 Lire la suite »