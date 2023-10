Les Pieux. « Les Embarqués au fil du temps » reviendront en 2024

Le week-end du dimanche 22 octobre 2023, le Podium des Pieux (Manche) a accueilli les spectacles proposés par l'association Coten'Cœur « Les Embarqués ». Les trois dates prévues ont affiché complet, avec pas moins de 300 spectateurs enthousiastes à chaque représentation. L'événement a su répondre à toutes les attentes.

Le point d'orgue de ce week-end de folie a été la présence de l'humoriste Pierre Douglas, dimanche. L'artiste a gratifié le public d'un petit sketch, déclenchant des rires et des applaudissements nourris. Sa performance a ajouté une dimension spéciale à cet événement.

Les spectateurs ont été transportés dans un voyage musical de trois heures et demie, au cours duquel ils ont chanté, ri et partagé d'innombrables moments de bonheur. L'ambiance chaleureuse et électrisante qui a régné dans l'espace culturel a été l'un des moments forts de ces soirées. headtopics.com

Les billets seront en vente début décembre par mail coten.coeur@gmail.com et à l'espace culturel du Leclerc de Tourlaville (Manche).

