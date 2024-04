Les PFAS : peut-on les remplacer ?

Il existe des milliers de PFAS , sous forme gazeuse, liquide ou solide. Leur résistance à la corrosion, à la chaleur ou à la lumière explique leur attrait.

Peut-on les remplacer ? Des industriels qui produisent ou utilisent ces polluants éternels et des scientifiques répondent à la question les députés se penchent ce jeudi sur une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS , est-il possible de remplacer les substances per- et polyfluoroalkylées qui s’accumulent au fil du temps dans les sols ou l’eau ? Ces « pifasses » inquiètent déjà pour plusieurs effets toxiques sur la santé humaine, notamment des cancers. PFAS, prix planchers agricoles, congé menstruel… Quelles propositions de loi au menu de la niche écologiste ? Huit textes sont au programme de la niche parlementaire des députés écologistes ce jeud

PFAS Substances Per- Et Polyfluoroalkylées Pollution Santé Humaine Proposition De Loi Députés Écologistes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



sudouest / 🏆 67. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Des sénateurs Les Républicains veulent interdire les transitions de genre chez les mineurs, des associations cLes auteurs d'un rapport tout juste remis au Sénat comptent déposer 'prochainement' une proposition de loi qui empêcherait notamment d'accéder aux bloqueurs de puberté, aux traitements hormonaux et aux chirurgies de réassignation avant 18 ans.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »

« Polluants éternels » : des salariés du groupe Seb manifestent contre le texte sur les PFASLa proposition de loi, portée par un député écologiste, prévoit d’interdire la fabrication, la vente et l’importation en France de certains produits contenant des PFAS. Un vote sur ce texte doit avoir lieu à l’Assemblée jeudi 4 avril 2024.

La source: OuestFrance - 🏆 60. / 53 Lire la suite »

Polluants éternels: les PFAS dans le viseur des députésUn sursis pour les polluants éternels ? Les députés se penchent jeudi sur une proposition de loi visant à restreindre la fabrication et la vente de produits contenant des PFAS, dont l'adoption est incertaine face aux réserves du camp présidentiel, sous pression des industriels.

La source: LaCroix - 🏆 25. / 68 Lire la suite »

Les risques des PFAS sur la santé humaine et l'environnementLes PFAS, polluants toxiques éternels, peuvent avoir des effets cancérogènes chez l'homme et perturber le fonctionnement de la thyroïde. Ils peuvent également causer des troubles du développement du fœtus et altérer la réponse à la vaccination. Les liens de causalité avec l'environnement sont difficiles à établir.

La source: ladepeche31 - 🏆 17. / 71 Lire la suite »

Qu'est-ce que les PFAS, ces 'polluants éternels' dans le viseur des députés ?Les PFAS, communément nommés 'polluants éternels', inquiètent pour plusieurs effets toxiques sur la santé humaine. RTL vous explique.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »

PFAS : des 'polluants éternels' retrouvés chez 94% des personnes testées, selon une étudeLes cheveux de 152 personnes ont été analysés dans le cadre de cette campagne menée par le député écologiste Nicolas Thierry. Des personnalités comme Nagui ou Mélanie Laurent y ont participé.

La source: franceinfo - 🏆 18. / 71 Lire la suite »