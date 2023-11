Les petits secrets financiers d'une passionnée de sacs à main

J'ai, depuis toujours, une passion pour les beaux sacs à main. J'en possède une bonne dizaine, de toutes les formes – cabas, seau, pochettes… - et de toutes les couleurs. Ou presque. Mais mon préféré est une pépite d'une grande marque française de luxe, sur laquelle je lorgnais depuis des années, et que j'ai récemment dénichée sur une plate-forme de revente en ligne.Je l'ai payée une petite fortune, mais quand j'ai parlé du prix à mon compagnon, j'ai enlevé un zéro.

Je lui ai dit que j'avais fait une fabuleuse affaire. Et comme il n'y connaît strictement rien, c'est passé comme une lettre à la poste. A vrai dire, ce n'est pas ma première cachotterie financière. Ni, sûrement, ma dernière. Il m'arrive régulièrement de faire passer une nouvelle robe pour une vieille ou de prétendre que j'ai acheté "ce ravissant petit vase, ou ce miroir qui va si bien avec notre mobilier" en soldes. Je ne suis pas une flambeuse (loin s'en faut!), mais j'aime me faire plaisir, alors que, Vincent, lui, est tellement "raisonnable", à la limite du "mode austère", du moins, pour ce qui le concerne, que ça me gêne de lui dire ce que je dépense vraiment. Je sais qu'il ne me ferait aucun reproche, d'autant que pour mes petites folies, je puise exclusivement dans mes deniers, mais j'aurais l'impression de chercher à lui en mettre plein la vu

:

