Le constat, dressé par 113 chercheurs issus de 52 pays, est, sans surprise, inquiétant, voire particulièrement sombre : alors que les huit dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées, le nombre de personnes de plus de 65 ans tuées par la chaleur a bondi de 85 % par comparaison avec la période 1991-2000.

L'an dernier, les Terriens ont ainsi été exposés à 86 jours de températures potentiellement mortelles, dont 60 % avaient deux fois plus de chances de se produire en raison du réchauffement climatiqu

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

LATRİBUNE: 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondationsLe gouvernement français promet 80 millions d'euros pour aider les agriculteurs touchés par les tempêtes et les inondations dans le Nord et l'Ouest de la France. Ce fonds vise à couvrir les pertes de récolte et d'investissement non couvertes par les assurances.

FEMİNA_FR: Les nouvelles ondulations hyper naturelles : les « neptune waves »Découvrez la nouvelle tendance capillaire des « neptune waves », des ondulations hyper naturelles adoptées par les célébrités.

MARİANNELEMAG: Les femmes criminelles : des exceptions qui brisent les stéréotypesJusqu’au début du siècle dernier, les femmes étaient moins présentes que les hommes dans les statistiques criminelles, les criminelles paraissant presque faire figure d’exceptions. Pour expliquer ces terrifiantes exceptions, la science comportementale ne put qu’aligner des raisonnements stéréotypés : délicatesse féminine et moindre force physique peu propice à la violence, conscience maternelle d’une femme destinée à donner la vie plus que la mort… Cependant, les grandes criminelles du XXe siècle feront voler en éclat ces stéréotypes prouvant qu’elles peuvent être aussi meurtrières que les hommes

INVESTİNGFRANCE: Les sanctions occidentales contre la Russie : une double peine pour les EuropéensDans le cadre de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, l'Occident a pris d'innombrables sanctions contre Moscou dans le but d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table des négociations. Mais au lieu des pourparlers de paix souhaités, seule la source d'énergie russe bon marché s'est tarie, ce qui a rapidement donné aux Européens le sentiment qu'ils souffraient bien plus des sanctions. La forte hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires n'a laissé personne indifférent, raison pour laquelle la politique a pris les mesures les plus diverses pour y remédier. Pourtant, les critiques à l'encontre des sanctions n'ont pas cessé jusqu'à aujourd'hui. Les critiques ne tiennent pas compte du fait que l'air brûle déjà en Russie. En effet, alors qu'en Europe, on aura peut-être un peu froid l'hiver prochain, la population russe subit un sort bien plus dur

LE_FİGARO: Après les inondations dans le Pas-de-Calais, les agriculteurs devant l’ampleur des dégâtsDe gros dégâts chez les agriculteurs suite aux inondations dans le Pas-de-Calais Des vaches qui produisent déjà 20% de moins de lait qu’à l’ordinaire, plus de 2500 hectares de culture sous l’eau... Toutes ces pertes auraient pu être évitées. ↓

