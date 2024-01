Les personnalités politiques qui jouent gros en 2024

Après une année 2023 sans élection, les Françaises et les Français se rendront aux urnes en juin prochain pour les européennes. Mais c’est loin d’être le seul rendez-vous important de l’année 2024. JO, réformes, présidentielle en vue… 20 Minutes dresse sa liste des personnalités politiques qui jouent gros en 2024.Jordan BardellaLe patron du Rassemblement national aborde la campagne des européennes – où il sera la tête de liste de son parti – dans la peau de l’ultra favori.

D’après les derniers sondages, il frise les 30 % et a autour de 10 points d’avance sur la liste la plus proche, celle des macronistes. L’élection est encore loin et quand on est favori, on a une cible dans le dos. L’eurodéputé devra esquiver plusieurs attaques de ses adversaires : d’abord celle sur l’inactivité des élus RN au Parlement européen, quand ses adversaires ont – et c’est plutôt une nouveauté pour des Français – pris de la place dans l’institution européenn





