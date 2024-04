Les parents de Kate Middleton ne peuvent pas payer les frais du cabinet d'insolvabilité

Après la faillite de leur entreprise Party Pieces, Carole et Michael Middleton, les parents de Kate Middleton, «ne sont pas en mesure de payer les frais du cabinet d'insolvabilité, d'un montant de 260.000 livres (environ 303.550 euros, NDLR)». C’est ce que rapporte un article publié le 1er avril par le quotidien britannique The Times.

L’entreprise, spécialisée dans la vente en ligne d'accessoires de fête, avait été placée sous administration judiciaire l’année dernière et devait 2,6 millions de livres (3,1 millions d'euros) à ses créanciers. » LIRE AUSSI - Criblés de dettes, les parents de Kate Middleton ont dû vendre leur entreprise, Party Pieces En mars 2023, quelques mois avant la faillite, Carole Middleton s’était tournée vers le cabinet de conseil Interpath, une entreprise de restructuration financière, afin de l'aiguiller sur les «options stratégiques», qui «incluaient une vente ou la recherche de nouveaux investisseurs

