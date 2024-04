Les parents d'une fillette qui a ingéré du cannabis par erreur seront jugés

Les parents de la fillette qui a ingéré du cannabis par erreur ont reconnu les faits. Ils en répondront devant la justice le 7 juin. Les deux Béarnais, habitant un village près de Morlaàs, ont reconnu les faits. Ils répondront de soustraction à leurs obligations légales le 7 juin lors d’une procédure dite de plaider-coupable.

En plein week-end de Pâques, une fillette de deux ans mange du cannabis, caché par ses parents dans la capsule d’un Kinder surprise Samedi 30 mars en Béarn, une fillette de 2 ans a mastiqué de la résine de cannabis. Ses parents stockaient la substance dans la capsule en plastique d’un œuf en chocolat Dans la soirée du samedi 30 mars, l’enfant est tombée sur la petite réserve de résine de cannabis de ses parents dans le garage. La substance était cachée dans une capsule d’œuf Kinder. La petite l’a mâchouillée avant que sa mère s’en aperçoive et lui rince abondamment la bouch

