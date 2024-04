Les Palestiniens relancent leur demande d'adhésion à l'ONU

C’est l’une de ces conséquences parallèles de la guerre entre le Hamas-Israël : les Palestiniens veulent devenir un membre à part entière de l’ONU. Ils ont officiellement relancé la procédure mardi soir 2 avril à New-York. L’ambassadeur palestinien l’a demandé dans une lettre au patron de l’ONU, leur demande a été parrainée par les pays arabes qui ont fait, eux, la démarche auprès du Conseil de sécurité.

L’objectif de l’Autorité palestinienne est que la question soit examinée rapidement, au courant de ce mois d’avril., aussi les Palestiniens pensent qu’il est désormais temps qu’ils puissent être membres à part entière de l’organisation internationale, et non plus tenir un simple siège d’observateur. Pour ce faire, ils doivent obtenir tout d’abord une recommandation positive du Conseil de sécurité, puis la faire valider par un vote à majorité des deux tiers à l’Assemblée générale, et enfin, à nouveau, une confirmation du Consei

