Les organisations juives de France et leurs positions divergentes sur le conflit israélo-palestinien

Il y en a pour tous les goûts. Depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier et dans un contexte de recrudescence des actes antisémites dans l'Hexagone, les organisations juives de France font entendre leurs voix… et elles sont loin de toutes aller dans le même sens.

Certaines se posent en défenseur du sionisme et de la politique du gouvernement de Benyamin Netanyahou ; d'autres se prononcent pour une solution à deux États et dénoncent les crimes de guerre de chaque camp ; d'autres encore fustigent « l'apartheid » hébreu à Gaza et « l'épuration » des Palestiniens…A LIRE AUSSI : Israël-Hamas : pourquoi cette guerre peut nous dévorerPour s'y retrouver et saisir ces différences idéologiques qui peuvent paraître complexes, Marianne a dressé le panorama des principales associations juives actives dans le pays.Les plus connues : le CRIF et l'UEJFLa plus connue du grand public reste sans aucun doute le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF

:

LEPOİNT: Guerre Hamas-Israël : les hôpitaux de la bande de Gaza coincés entre Tsahal et le HamasC'est face à un dilemme tactique et humanitaire que se trouve Tsahal. Alors que le Hamas n'hésite pas à se servir des civils comme boucliers humains, l'armée israélienne est entrée dans l’hôpital al-Chifa, ce mercredi, pour mener « une opération cibléé »

La source: LePoint | Lire la suite »

LAVOİXDUNORD: Les livreurs Uber Eats appelés à la grève les 2 et 3 décembre partout en FranceLes livreurs veulent contester contre un changement de rémunération opéré «sans consultation» par la plateforme de livraison de repas.

La source: lavoixdunord | Lire la suite »

ACTUFR: Adoption du projet de loi sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchésL'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant sur les négociations commerciales entre les industriels et les supermarchés. Malgré l'opposition, le projet de loi reçoit l'aval définitif des députés. Le gouvernement espère faire baisser les prix en rayons pour les consommateurs.

La source: actufr | Lire la suite »

LEPOİNT: La guerre entre Israël et le Hamas continueLa guerre entre Israël et le Hamas est entrée lundi 13 novembre dans son 38e jour. Le ministre de la Défense israélien affirme que le Hamas a perdu le contrôle à Gaza et que ses combattants fuient vers le sud. Les combats se concentrent à Gaza-ville. Les civils pillent les bases du Hamas et ne croient plus au gouvernement. Les hôpitaux du nord de Gaza sont hors service faute de carburant.

La source: LePoint | Lire la suite »

LİBE: Guerre Hamas-Israël : les islamistes utilisent l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement», affirme WashingtonL’armée israélienne a annoncé ce mardi avoir pris possession des bâtiments gouvernementaux du Hamas dans la ville de Gaza, notamment celui le Parlement et des bâtiments du gouvernement et de la police. Israël avait affirmé lundi que le Hamas utilisait l’hôpital d’Al-Shifa comme «centre de commandement». Du côté israélien, l’attaque terroriste du Hamas le 7 octobre a fait environ 1 200 morts, selon les autorités, en grande majorité des civils. Les bombardements israéliens sur Gaza ont tué au total 11 240 personnes, majoritairement des civils, parmi lesquels 4 630 enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas.

La source: libe | Lire la suite »

LACROİX: Attentats terroristes en France : la chronologie des attaques depuis 2012Il y a un mois, la France était à nouveau touchée par le terrorisme avec l’assassinat d’un professeur à Arras.

La source: LaCroix | Lire la suite »