Les OnePlus Nord Buds 2 dans leur boîtier

02/04/2024

À côtés de ses smartphones, OnePlus continue de décliner ses écouteurs sous toutes les formes, pour toutes ses gammes et à tous les prix. Avec ses OnePlus Nord Buds 2, le constructeur chinois s’inspire du premier modèle, mais y ajoute la réduction de bruit. Notés 8/10 par nos soins, ils ont su se montrer convaincants et profitent aujourd’hui de 21 %. Les avantages des OnePlus Nord Buds 2 • Des écouteurs confortables avec un son entraînant • La présence de la réduction de bruit • Recharge rapide Les OnePlus Nord Buds 2 sont disponibles à 69 euros sur le site officiel de la marque, mais en ce moment, on les trouve en promotion à 54,70 euros sur Amazon. Retrouvez les OnePlus Nord Buds 2 à 54,70 € sur Amazon Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le OnePlus Nord Buds 2

Oneplus, Nord Buds 2, Écouteurs, Réduction De Bruit, Promotion