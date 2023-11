Les Océan Fifty vont encore patienter plusieurs jours avant de reprendre le départ depuis Lorient vers Fort-de-France.

Le temps que la tempête passe. Le reste de la flotte est attendu dans la journée puis dans la nuit pour les Class40 .

La Transat Jacques Vabre : les Ocean Fifty font une escale à LorientLa direction de course a décidé de scinder l'épreuve en deux pour les Ocean Fifty. Les bateaux feront une escale à Lorient avant de repartir, sans savoir quand exactement. Lire la suite ⮕

Départ tonique pour les Ultim, les Ocean fifty et les Class40Les Ultim, les Ocean fifty et les Class40 ont pris le départ dans des conditions toniques. Les pointes de vitesse ont atteint une quarantaine de nœuds. Charlie Dalin, le skipper de l'Imoca Macif, a été victime d'une violente chute lors d'une pige sur 11th Hour en mai 2023. Il porte désormais un casque en cas de conditions météo difficiles. Bien qu'il ait déclaré forfait pour la Transat Jacques Vabre 2023, il prendra tout de même le départ pour assurer sa qualification pour le Vendée Globe 2024. Lire la suite ⮕

Ocean Fifty : Franck Cammas, pour l'histoireMalgré un palmarès déjà impressionnant, le skipper aixois a toujours soif d'apprendre et de progresser. Il part là en quête d'une cinquième victoire, ce qui serait une grande première sur cette transatlantique. Lire la suite ⮕

La Transat Jacques Vabre : Les Ultim seuls à ne pas connaître de bouleversementDimanche 29 octobre, sur les pontons de la Transat Jacques Vabre au Havre la matinée a été animée. Une grosse dépression attendue en début de semaine, pas de départ pour la flotte des Imoca, une étape intermédiaire à Lorient pour celles de Class40 et des Ocean Fifty. Les cinq Ultim, bateaux les plus grands et les plus rapides, sont les seuls à ne pas connaître de bouleversement dans leur programme vers Fort-de-France et la Martinique. À 13 h 05, ils sont aussi... Lire la suite ⮕

Les prix de la Transat Jacques Vabre dévoilésDécouvrez les montants des différents prix pour les vainqueurs de la Transat Jacques Vabre selon les catégories ( Class40 , Ocean Fifty, Imoca, Ultim). Lire la suite ⮕