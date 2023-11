Les nouvelles mesures financières dans le projet de loi de finances pour 2024

Parmi les nouvelles mesures faisant leur entrée dans le projet de loi de finances pour 2024 figurent cinq dispositions concernant directement, ou indirectement, les finances personnelles des particuliers. (Jacques Witt / SIPA)Après avoir déjà engagé la responsabilité du gouvernement le 18 octobre sur la première partie du projet de loi de Finances (PLF) pour 2024 consacrée aux recettes, Elisabeth Borne a dégainé un deuxième 49-3, le 7 novembre, sur.

Résultat, le texte s'en trouve modifié, l'exécutif ayant retenu des amendements additionnels, les siens, mais aussi quelques-uns portés par des élus Renaissance, Horizons, Liot ou encore Les Républicains. Parmi ces nouvelles mesures faisant leur entrée dans le PLF, figurent des dispositions concernant directement, ou indirectement, les finances personnelles des particuliers, en matière d'épargne, d'impôt mais aussi de financement pour rénover son logement. Le point sur cinq d'entre elles., aussi appelé prêt avance mutation, doit servir à financer des travaux de rénovation énergétiqu

:

LOBS: La France accuse l'Azerbaïdjan de manipulation de l'information sur les JO de Paris 2024Paris a accusé ce lundi 13 novembre des acteurs liés à l’Azerbaïdjan d’avoir mené une campagne de manipulation de l’information visant à porter atteinte à la réputation de la France dans sa capacité à accueillir les Jeux Olympiques (JO) à Paris en 2024.

La source: lobs | Lire la suite »

EUROPE1: Titres-restaurant : «Rien ne changera pour les Français» en 2024, annonce Olivia GrégoireAlors que la réglementation liée aux tickets-restaurant devait être modifiée à partir du 1er janvier 2024, la ministre déléguée au Commerce Olivia Grégoire a annoncé ce mardi qu'il restera possible d'utiliser les titres-restaurant pour payer toutes les courses alimentaires tout au long de l'année 2024.

La source: Europe1 | Lire la suite »

LAPROVENCE: Les titres-restaurant pourront être utilisés jusqu'en 2024La ministre du Commerce, Olivia Grégoire, annonce que les titres-restaurant pourront être utilisés tout au long de l'année 2024 sans changement pour les Français. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, envisage également une prolongation au-delà de 2023.

La source: laprovence | Lire la suite »

20MİNUTES: Maintien de la dérogation pour les titres-restaurants en 2024La ministre déléguée chargée du Commerce, Olivia Grégoire, a annoncé ce mardi soir sur M6 que la dérogation pour les titres-restaurants serait finalement maintenue en 2024. Pour tout comprendre à ce revirement, nous proposons de (re) lire cet article paru plus tôt dans la journée, avant son annonce.

La source: 20Minutes | Lire la suite »

FOOTMERCATO: Euro 2024 : les derniers enjeux des éliminatoiresAlors qu’il reste encore deux journées, on va connaître les 21 premiers qualifiés à l’issue de cette trêve internationale de novembre ainsi que les 12 barragistes qui se rencontreront pour obtenir les trois derniers tickets.

La source: footmercato | Lire la suite »

FRANCEİNFO: Les tickets-restaurant ne seront plus valables pour certains produits alimentaires en 2024A partir du 1er janvier 2024, la réglementation liée aux tickets-restaurant va être modifiée et certains produits alimentaires ne seront plus éligibles. Cette décision a été annoncée par Olivia Grégoire, la ministre déléguée au Commerce.

La source: franceinfo | Lire la suite »