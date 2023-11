Les nouveautés Netflix pour le mois de novembre

La fin de l’année approche et Netflix propose une bonne dose de contenus originaux pour le mois de novembre. Parmi eux, la série Daily Dose of Sunshine, centrée autour de la santé mentale et suivant les premiers pas de l’infirmière Jung Da-Eun dans l’unité psychiatrique d’un hôpital et ses interactions avec les patients.

SANTE_MAGAZİNE: Découvrez les positions sexuelles les plus recherchées aux États-UnisDans une exploration audacieuse des désirs intimes des Américains, une analyse détaillée menée par Bedbible, une plateforme d'évaluation de jouets sexuels, a révélé les positions sexuelles les plus recherchées aux États-Unis.

LEHUFFPOST: Les Français sont les utilisateurs de Twitter les plus violents d’EuropeLes signalements de contenus, suppressions et suspensions pour propos violents et haineux au sein de X sont les plus nombreux en France, loin devant l’Allemagne et l’Espagne.

FRANCEİNTER: Les entreprises les plus paritaires sont aussi les plus rentables !La chronique éco avec Emmanuel Duteil, qui nous dit que les entreprises les plus paritaires sont celles qui sont les plus rentables… En effet, c’est ce qui ressort d’une étude publiée cette semaine par Blackrock.

JOURNALDUGEEK: Les lunettes Aloha repoussent les moustiques et les poux !Allant bien au-delà de la simple correction visuelle, les lunettes Aloha sont équipées d'une technologie de micro-encapsulation qui permet de repousser certains insectes et même de diffuser des parfums.

BFMTV: À quoi pourraient ressembler 'les boutons d'appel' contre les attentats dans les écoles?La Première ministre veut généraliser l'installation de liaisons entre les établissements scolaires et les commissariats pour prévenir les attentats. Nice, Aix-en-Provence et Châteauroux appliquent déjà des dispositifs de ce type.

SANTE_MAGAZİNE: Découvrez le nouveau traitement pour l'acné sévère : un souffle d'espoir pour les patientsDans une avancée médicale majeure, une injection mensuelle promet de soulager l'agonie de l'acné sévère, offrant un nouvel espoir à ceux qui luttent contre cette maladie débilitante.

