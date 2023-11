Les naissances chez les adolescentes aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, le nombre de naissances chez les adolescentes, bien qu’en baisse depuis les années 1990, reste plus élevé que dans les autres pays industrialisés. Une tendance qui concerne plus les femmes hispaniques et noires que les femmes blanches. Plusieurs facteurs s’accumulent : des considérations religieuses, le manque d’éducation sexuelle, ou l’absence d’accès à la contraception dans un pays où les Etats ont été autorisés par la Cour suprême à interdire l'avortement.

Une maternité qui arrive très tôt n’est pas sans impact sur la vie des adolescentes, les empêchant parfois de faire des études ou de les terminer. Sur Le Fil vous emmène au Texas, dans un lycée très particulier situé à Brownsville, près de la frontière mexicaine, il n’accueille que des adolescentes enceintes ou de jeunes mères.Sur le Fil est le podcast quotidien de l'AFP. Vous avez des commentaires ? Nous cherchons à nous améliorer tous les jours et avons préparé un sondage pour vous. Prenez trois minutes pour le remplir. Et bien sûr, écrivez-nous à podcast@afp.co





