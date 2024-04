Les moins de 27 ans pourront prendre les TER et les Intercités à volonté cet été pour 49 euros par mois

Les moins de 27 ans pourront prendre les TER et les Intercités (mais pas les TGV) à volonté cet été pour 49 euros par mois: le "passe rail" a finalement été accepté par "toutes les régions", a affirmé mercredi soir le ministre délégué aux Transports.

"La situation vient de se décanter à l'instant", après une journée "riche en discussions", a déclaré à l'AFP Patrice Vergriete, qui avait déploré le matin sur franceinfo que trois présidents de région n'aient pas donné leur feu vert à l'expérimentation de ce forfait pour juillet et août. Il s'agissait, selon le ministre, d'Hervé Morin (Normandie), Laurent Wauquiez (Auvergne-Rhône-Alpes) et Xavier Bertrand (Hauts-de-France

